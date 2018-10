Lesão deve cortar Everton de amistosos da seleção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia-atacante Everton deve ser cortado dos amistosos da seleção brasileira contra a Arábia Saudita e Argentina, após sofrer uma lesão na coxa direita durante seu jogo contra o Bahia.

O atleta que joga no Grêmio aguarda os resultados dos exames, mas a comissão técnica da seleção já prevê que não vai contar com Everton para os amistosos.

Segundo informações médicas, a lesão que o jogador sofreu atingiu o músculo da coxa direita. E mesmo sem exame profundo, aponta que não é um caso leve.

A maior preocupação com a falta do jogador fica com o Grêmio, que vai ter o jogo de ida da semifinal da Libertadores, que vai acontecer no dia 23 de Outubro, contra o River Plate, em Buenos Áires, na Argentina.