Lesão muscular pode afastar Marcelo de amistosos da seleção brasileira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (29) que o lateral-esquerdo Marcelo sofreu uma lesão muscular na sola da perna direita e irá desfalcar a equipe espanhola por, pelo menos, duas semanas. Ele se contundiu no fim do clássico contra o Barcelona, no último domingo (28).

De acordo com o departamento médico do clube, Marcelo não terá condições de jogo para os próximos quatro compromissos do Real antes da paralisação por causa da data Fifa de novembro, contra Melilla (pela Copa do Rei), Valladolid e Celta (pelo Espanhol), além de Viktoria Plzen (pela Liga dos Campeões).

Esse é um problema a mais para a conturbada temporada do Real Madrid, que ocupa apenas a nona colocação no Campeonato Espanhol e demitiu o técnico Julen Lopetegui um dia após ser goleado pelo Barcelona por 5 a 1.

A lesão também deve impedir que Marcelo defenda a seleção brasileira nos amistosos contra Uruguai e Camarões, nos dias 16 e 20 de novembro, na Inglaterra. Até o momento, nem o técnico Tite nem a CBF se manifestaram sobre um possível corte do defensor.

Foi a segunda lesão muscular sofrida pelo brasileiro em apenas um mês. Antes, ele havia desfalcado o Real por três jogos, além de ficar fora dos jogos da seleção brasileira contra Arábia Saudita e Argentina.