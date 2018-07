Lesão no tornozelo tira Fábio Santos por pelo menos dois jogos do Atlético-MG

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG não terá seu principal lateral esquerdo por pelo menos duas rodadas do Campeonato Brasileiro. O titular Fábio Santos realizou exames que apontaram uma entorse no tornozelo esquerdo, que veta o jogador imediatamente para o confronto da próxima segunda-feira, contra o Bahia, na Fonte Nova.

Já em tratamento, Fábio também não deverá voltar a tempo da partida contra o Internacional, no Horto, no dia 6 de agosto.

Fábio Santos participou da vitória contra o Paraná até os 21 minutos do segundo tempo, quando caiu em campo e foi substituído. Minutos antes, o lateral já havia se queixado de dores no tornozelo, voltou ao campo, mas não suportou e deu lugar ao jovem Carlos Gabriel, que fez sua estreia. Garoto da base, o jogador de 19 anos é o favorito para começar as próximas partidas.

"Fico muito feliz, emoção muito grande de estar presente junto com a massa. Claro que tem uma ansiedade no começo, mas estou tranquilo aí para a sequência e quero fazer bons jogos pelo Atlético. Foi mágico, aquela sensação que a gente não vai esquecer nunca, aquele momento que todo jogador espera estrear por um grande clube e, em um clube gigante como o Atlético, é inacreditável", comentou o lateral após o jogo.

A outra opção para o setor é o improviso. Se optar por escalar um atleta mais experiente, Thiago Larghi poderá utilizar o zagueiro Juninho no setor. Na décima rodada, Fábio Santos estava suspenso e o zagueiro atuou improvisado na vitória contra o América-MG por 3 a 1.