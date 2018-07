Lesionado, Guerrero é descartado pelo Flamengo para duelo contra o Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Guerrero vai desfalcar o Flamengo na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre. O jogador sente uma lesão na coxa esquerda e nem será relacionado pelo técnico Maurício Barbieri.

Guerrero já havia sido sacado do time titular diante do Sport, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Uribe entrou em seu lugar e marcou um dos gols da vitória por 4 a 1, que manteve a equipe carioca na liderança.

Além de já não estar agradando como titular, Guerrero também está em fase de discussão do novo contrato. O acordo atual com o Flamengo termina no dia 10 de agosto.

Para essa partida contra o Grêmio, a tendência é que o ataque titular do Flamengo seja formado por Uribe e Marlos Moreno. O recém-contratado Vitinho está inscrito no torneio e ficará como opção entre os reservas.

Assim, o time do Flamengo que enfrenta o Grêmio na partida de ida deve ter a seguinte formação: Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Éverton Ribeiro; Uribe, Marlos Moreno.