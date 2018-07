Letícia Colin fala de reviravolta de personagem em ‘Segundo Sol’

Da redação

Letícia Colin, que dá vida à Rosa, em “Segundo Sol”, se emocionou ao falar sobre o sucesso da personagem. Ela contou como é abordada nas ruas. “Eu fico até emocionada de lembrar... é uma onda. Não sei se é porque a personagem sofre tanto, mas as pessoas são muito carinhosas”, disse a atriz no “Altas Horas” deste sábado (21). Ela também comentou a cena em que o pai de Rosa a expulsa de casa após descobrir que ela é prostituta. “Ela sofreu muito e eu sofri com ela. Eu senti muito essa dor. Enquanto ser humano ser excluído... É inadmissível. Uma atitude dessa não é legal”, afirmou. No capítulo exibido no sábado, a personagem encarou Agenor (Roberto Bonfim) pela primeira vez depois de uma reviravolta na história: Rosa aceitou ser sócia de Laureta (Adriana Esteves), sua antiga rival, e humilhou o pai no restaurante onde ele trabalha. A sequência foi comemorada pelos telespectadores na web.

Babado



Adnet leva sua mulher para ‘Tamanho Família’ e surpreende internautas

O Tamanho Família deste domingo contou com a presença de Mateus Solano e Marcelo Adnet e suas respectivas família, e um detalhe chamou a atenção de muitos telespectadores: o novo relacionamento de Adnet. O humorista, que se separou de Dani Calabresa em abril de 2017, levou Patrícia Cardoso ao programa e a apresentou como sua mulher, além de sua mãe, Regina. No Twitter, várias pessoas reagiram com surpresa sobre o novo relacionamento.

Cinema



Filmes de Aquaman e Capitão Marvel ganham trailers

Dois super-heróis do catálogo da DC Comics, Aquaman e o Capitão Marvel, estão com filmes em produção por parte da Warner. E os filmes tiveram os primeiros trailers divulgados neste sábado (21) durante a Comic-Con em San Diego, nos EUA. ‘Aquaman’ traz Jason Momoa – o Khal Drogo da série ‘Game of Thrones’ – no papel principal e mostra do nascimento do herói, filho de uma rainha atlante com um humano, até uma guerra submarina. Aquaman já apareceu no filme ‘Liga da Justiça’, lançado em 2017 e que traz o herói junto Superman, Batman, Mulher-Maravilha, Flash e o Ciborgue. Já o Capitão Marvel será interpretado por Zachary Levy e mostra um adolescente, Billy Batson, que ganha superpoderes quando pronuncia a palavra ‘Shazan’. No trailer há referências a outros heróis da editora, como Superman e Batman. Apesar do nome, o Capitão Marvel não é da Marvel – a editora rival da DC Comics vai lançar em 2019 o filme ‘Capitã Marvel’, com Brie Larson no papel da heroína metade humana e metade Kree. A Comic-Com em San Diego se encerrou ontem.

Luto

Jonathan Gold, primeiro crítico gastronômico a vencer Pulitzer, morre aos 57

Primeiro crítico gastronômico a vencer um prêmio Pulitzer, o americano Jonathan Gold morreu no último sábado (21) em um hospital em Los Angeles. Segundo Margy Rochlin, uma amiga próxima, a causa da morte foi um câncer no pâncreas diagnosticado no início do mês. Colaborador da LA Weekly, publicação pela qual venceu o Pulitzer, Gold ficou conhecido por visitar restaurantes pequenos de Los Angeles, que serviam pratos tradicionais de várias regiões do mundo. Nas quase mil críticas que publicou desde os anos 1980, Gold privilegiou restaurantes pequenos, lanchonetes e carrinhos de comida de rua em detrimento das grandes casas, visitadas e elogiadas por outros críticos renomados.

Níver do dia

Daniel Radcliffe

ator britânico

29 anos