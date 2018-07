Leticia Colin muda visual após reviravolta de Rosa em "Segundo Sol"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leticia Colin vai aparecer com novo visual nos próximos capítulos de "Segundo Sol". A intérprete da garota de programa Rosa contou, neste sábado (21), uma parte da transformação.

A atriz ganhou uma maquiagem mais leve e outro estilo de penteado. As mudanças fazem parte da reviravolta da personagem, que foi seduzida por Laureta (Adriana Esteves) após descobrir o maior segredo da vilã com a comparsa Karola (Deborah Secco).

"Escolhemos um tom rosado [de maquiagem]. O cabelo virou uma coisa repartida no meio para dar uma cara de bonequinha de luxo", disse Colin no Instagram. "A vingança da Rosa continua a mesma, mas os cabelos... quanta diferença!", brincou ela sobre a transformação.

A produção do novo visual da personagem foi feita pelo maquiador Luck Figueiró e cabeleireira Paula Inez.

REPAGINADA

Com R$ 300 mil na conta (dinheiro que ela recebeu para guardar o segredo de Karola e Laureta), Rosa passará por um banho de loja. No capítulo deste sábado ela já aparecerá repaginada, com joias e novas roupas.

A personagem irá até o restaurante de Cacau Fabíula Nascimento) e pedirá para ser atendida pelo pai, Agenor (Roberto Bonfim).

"Era só o que faltava. Você deve ter trabalhado muito à noite para poder comprar esses vestido, essas bijuterias...", diz ele.

Rosa, que foi humilhada pelo pai ao ser expulsa de casa, rebaterá: "No caso não são bijuterias, são joias verdadeiras. E é bom o senhor começar a ficar bem humilde, que eu sou cliente aqui! E tô pagando! Portanto, me sirva direitinho senão eu reclamo de você com sua patroa!".