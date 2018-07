Levir Culpi é demitido do Gamba Osaka, do Japão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Levir Culpi foi demitido do Gamba Osaka (JAP) nesta segunda-feira (23). Em nota oficial, o clube anunciou a rescisão de contrato do treinador.

Levir estava no comando do time japonês desde 2017. Ele foi para o Gamba Osaka depois de ter sido demitido do Santos.

O treinador deixa o Gamba Osaka na zona de rebaixamento do Campeonato Japonês, com 15 pontos conquistados em 17 partidas.

No último domingo (22), o time havia sido derrotado pelo Shimizu por 2 a 1.