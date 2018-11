Lewandowski diz que responderá à decisão de Fux nos autos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Questionado sobre a decisão do ministro Luiz Fux que proibiu que o ex-presidente Lula desse entrevista à Folha de S.Paulo, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou nesta segunda-feira (1º): "[O STF] Me parece censurou um dos mais importantes veículos de comunicação do país impedindo que esse veículo fizesse uma entrevista com um ex-presidente da República".

"São decisões que surpreendem por sua latitude. O STF está de certa maneira atuando num vácuo de poder", disse Lewandowski.

De um lado, afirmou o ministro, há um congresso que não consegue chegar a consensos e partidos que não têm programa e, em geral, recorrem ao STF "que com seis pessoas resolvem qualquer questão existente no Brasil".

Do outro, disse, está o Executivo, "paralisado por uma enorme crise política e econômica que deixa para o Supremo decidir uma série de questões".

Na saída da palestra no salão nobre da faculdade de Direito da USP, Lewandowski disse a jornalistas que responderá à decisão de Fux nos autos. "Provocado, darei minha decisão", afirmou.

Questionado se classificava a decisão do colega como censura, afirmou que não falou em censura. "Vocês assistiram à minha palestra", concluiu.