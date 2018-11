Lexa demora duas horas e meia para virar drag em novo clipe

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lexa muda de roupa quatro vezes, usa fita crepe no cabelo, lente de contato, piercing no nariz e uma maquiagem poderosa em seu novo clipe, "Provocar", lançado na noite desta quinta-feira (22) com a participação de Gloria Groove.

Segundo a cantora, foram duas horas e meia para se preparar, mais que o dobro do tempo habitual. "A caracterização foi uma das partes mais legais, porque nunca tinha me vestido como uma drag. Foi maravilhoso. Tirei a maior onda", disse Lexa.

Gloria diz ter a mesma preocupação com o visual: "Eu demoro umas quatro horas para me montar (risos), mas quando tem algo muito difícil para fazer, como por exemplo o ensaio de fotos para um EP, o negócio é separar o dia inteiro. Vai começar de manhã e acabar de noite".

"Provocar", que foi composta pela drag com André Vieira, Wallace Vianna e Breder, fala sobre liberdade de expressão e autoestima, misturando o funk de Lexa com o rap de Gloria. O clipe, que traz dança e sensualidade, foi inspirado no livro "Mil e Uma Noites", um dos mais famosos da literatura árabe.

A funkeira fez questão de montar boa parte da coreografia de "Provocar". "Era um desejo meu. Eu estava doente no dia, mas comecei a criar do nada. Veio na minha cabeça e casou legal com o clipe", relembra. A ideia, segundo ela, foi criar algo animado e que o público pudesse reproduzir em casa ou nas academias de dança.

A expectativa de Lexa é que o público aprenda os passos da nova música com a mesma facilidade e empolgação com que aprenderam a coreografia de "Sapequinha", seu último trabalho, que acumula mais de 60 milhões de visualizações no YouTube, somando o clipe oficial e o vídeo com a coreografia.

Gloria também destaca a importância da dança: "Quero destacar a importância desse lance de coreografia, principalmente nessa cultura que vivemos agora, desse pop bem massificado, onde reinam o funk e o pagode. A coreografia tem muita importância numa era em que os canais e academias de dança representam uma febre real, um canal de expressão pra gente adentrar".

Em uma retrospectiva sobre 2018, Lexa afirma que está muito feliz com a repercussão que seus projetos tiveram.

"Esse ano comecei com uma música lenta que fala muito sobre superação [Foco Certo] e depois quis trazer um funk que dissesse o que eu sou. Eu perguntei aos meus produtores: o que eu sou? E eles falaram: sapequinha. E a música surgiu a partir daí. Foi uma coisa muito natural. Pegamos o violão e começamos a escrever", diz.

E acrescenta: "Acho que amadureci bastante e tem que ser assim daqui para frente, mas se não for tudo bem também".

Gloria Groove, que lançou recentemente o single "Apaga a Luz", também fez a sua análise do ano, que ela diz ter sido decisivo para sua carreira: "O mercado para a gente se abriu ainda mais do que em 2017. Conseguimos trabalhar com os melhores profissionais e isso é um privilégio (...) É muito gratificante fazer isso e ver que tenho um território e uma plataforma para ser não só um artista fonográfico, mas uma plataforma de amor e apoio", afirma ela, se referindo ao público LGBTQ.

COMO A GENTE

No coquetel de lançamento do clipe de "Provocar", que aconteceu no Estúdio Som Livre, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta, Lexa mostrou que é gente como a gente.

Antes de conceder entrevista, pediu a sua equipe que encomendasse um sanduíche caprichado de uma rede de fast food. Depois, caiu na gargalhada quando percebeu que seu short tinha rasgado na parte de trás. A solução? Dar uma abaixadinha no blazer para ver se tampava o pequeno acidente e seguir em frente.