Lexa lança música "Sapequinha" em parceria com MC Lan

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (3), a cantora Lexa lançou o funk "Sapequinha" em parceria com MC Lan na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com pegada destoante das canções que a artista havia feito até então, a música tem batidas de funk e traz uma versão mais sexy da cantora.

O single teve produção da Hitmaker Produções e Wallace Vianna. Em seu canal do YouTube, Lexa também lançou um vídeo com a coreografia da música, desenvolvida por ela e uma integrante da sua equipe de dança. Cerca de 50 pessoas foram escaladas para essa produção.

Léa Cristina Lexa Araújo da Fonseca, que adota o nome artístico Lexa, tem 23 anos começou sua carreira sozinha, em bailes no Rio. Ela foi descoberta com seu primeiro single, "Posso Ser" (2014) e ganhou ainda mais fama após se casar no final de maio deste ano com o também músico, MC Guime.

"Sapequinha" ainda ganhará um videoclipe oficial, que será gravado em breve. Segundo as fotos divulgadas pela cantora, a produção terá uma atmosfera de ostentação, com itens de luxo como carros Ferrari.