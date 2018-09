Lexus abre primeira concessionária exclusiva no Paraná

Da redação

O Paraná está ganhou a primeira loja especializada em Lexus, a marca de luxo da japonesa Toyota, situada na Av. Mario Tourinho esquina com Padre Agostinho. O local conta com showroom e oficina. Segundo Thais Koch, gerente comercial, a equipe foi treinada para atendimento de clientes de alto padrão aquisitivo, e pelas tecnologias avançadas nos carros da marca. O destaque na vitrine é o último lançamento, a versão híbrida do modelo mais vendido da Lexus no Brasil, o SUV compacto NX. O NX 300 tem preços sugeridos entre R$ 229.670 e R$ 260.990, é o terceiro modelo híbrido da marca japonesa à venda no país, ao lado do hatch CT 200h e da nova geração do sedã de luxo LS 500h.O NX 300h tem sob o capô um motor 2.5 a gasolina de quatro cilindros e outro elétrico, gerando potência combinada de 194 cv com tração integral. Um sistema eletrônico gerencia o trem de força, alternando ou combinando o funcionamento dos motores, para maior eficiência energética e menor consumo de combustível, sem a necessidade de recarregar as baterias em uma tomada - a recarga é feita nas desacelerações e frenagens, além do próprio funcionamento do propulsor a combustão interna. A distribuição da tração entre os dois eixos também é feita eletronicamente. Em baixas velocidade e trajetos curtos, o SUV pode rodar no modo totalmente elétrico e há quatro modos diferentes de condução: Normal, Eco (que prioriza o baixo consumo), Sport (para uma pegada mais esportiva) e EV, no qual a propulsão é 100% elétrica. Na versão F Sport, ainda tem o modo Sport, para uma dirigibilidade ainda mais esportiva, aliada à suspensão adaptativa, que enrijece os amortecedores. São três versões a Dynamic (R$ 229.670), Luxury (R$ 240.110) e F Sport (R$ 260.990). Desde a configuração mais simples, o NX 300h traz central multimídia com câmera de ré, computador de bordo em tela colorida de 4,2 polegadas, indicador de pressão dos pneus, acionamento do motor por botão, volante multifuncional, sensor de chave, ar-condicionado digital de duas zonas, bancos dianteiros elétricos, controle de velocidade de cruzeiro e retrovisores externos com rebatimento elétrico e aquecíveis. As configurações Luxury e F Sport agregam, dentre outros itens, central multimídia de 10,3 polegadas com TV digital e GPS, porta-malas com abertura e fechamento elétricos e sensor de proximidades (pode ser aberto passando o pé embaixo do para-choque), bancos dianteiros com três posições de memória, ajuste lombar e aquecimento, encosto traseiro com rebatimento elétrico e teto solar - com abertura elétrica na versão Luxury e fixo na F Sport. A configuração esportiva e mais cara agrega, ainda, head-up display, carregador sem fio para celulares, pedais de alumínio, detalhes internos em metal, bancos em formato esportivo e revestimentos de couro com costuras e perfurações exclusivas.