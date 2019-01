‘Liberação de trincheira vai beneficiar a região’, diz prefeita de Pinhais

O início desta semana foi marcado pela liberação do tráfego da nova trincheira do trevo do Atuba, localizada no Km 17 da BR-116. A obra representa uma antiga reivindicação do município e os técnicos da Prefeitura de Pinhais acompanharam as discussões e negociações ao longo dos anos.

A prefeita de Pinhais, Marli Paulino, destaca a importância desta obra para os municípios próximos. “A trincheira do trevo do Atuba está na divisa entre Pinhais e Colombo e ainda também próximo ao acesso com Curitiba. Esta grande reestruturação beneficia milhares de pessoas que circulam pelo local diariamente. Para nós de Pinhais é uma conquista também”, afirmou a prefeita.

Segundo a concessionária Atuopista Régis Bittencourt, as obras de construção do trevo em desnível do km 17,5, no cruzamento no Trevo da Cruz do Atuba, no acesso Norte de Curitiba na BR-116 estão em andamento desde maio de 2018. O projeto de reformulação do trevo inclui a construção de uma trincheira adicional, paralela à existente, que possibilitará o trânsito sem conflito, acrescentando novas alças de acesso às futuras ruas laterais. Além disso, um antigo problema de alagamentos neste trecho deve ser solucionado com a melhoria no sistema de drenagem.