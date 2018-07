Líder do PCC no Paraguai, brasileiro é preso em mansão em Assunção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Eduardo Aparecido de Almeida, 39, considerado o chefe regional do PCC (Primeiro Comando da Capital) no Paraguai e Bolívia, foi preso na tarde desta quarta-feira (18) em Assunção, capital paraguaia. Ele será entregue às autoridades brasileiras.

O traficante morava em uma casa de luxo com piscina no bairro Ykua Satí, que tinha um sistema de câmeras de segurança que mostrava a movimentação em todo o quarteirão. Durante a ação dos agentes antidrogas, ele tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi preso.

Com o criminoso, também foram presos outro brasileiro, Ricardo Moraes Alves, e o policial paraguaio Carlos Alfredo Mendoza. Segundo a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), o paraguaio era responsável pela segurança de Almeida.

No imóvel, foram apreendidos vários documentos, aparelhos de comunicação, relógios, mais de US$ 100 mil, 5 milhões de guaranis (moeda paraguaia), duas camionetes e duas motos.

A procuradora-geral da República do Paraguai, Sandra Quiñonez Astigarraga, postou nas redes sociais que Almeida é o número dois do PCC e que se estava no país para coordenar o tráfico entre a Bolívia e o Paraguai.

Almeida possui mais de seis ordens de prisão no Brasil por vários crimes relacionados a tráfico de drogas, associação criminosa, sequestro e homicídios.