Líder do PopStar, Jeniffer Nascimento afirma que sempre quis ser cantora, mas temia o público

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela segunda semana consecutiva, a atriz e cantora Jeniffer Nascimento levanta o público, os jurados e consegue ficar em primeiro lugar no programa musical PopStar (Globo). Na estreia, no dia 16 de setembro, a artista cantou "Love On Top", de Beyoncé, e no último domingo (23), "Sorry Not Sorry", de Demi Lovato.

"Estou muito feliz. Desde que o programa surgiu eu sempre tive vontade de participar. Dá outra proporção. Eu sempre quis fazer música, mas tinha medo da aceitação do público", revela a paulistana de 25 anos.

A aceitação, por enquanto, tem sido a melhor possível. Ela conta que antigos fãs voltaram a se interessar pelo momento que ela vive. "Minhas redes sociais cresceram absurdamente na época em que interpretei a Sol de 'Malhação' [Globo, 2014]. Foi um divisor de águas. Sinto que agora aqueles fãs de 'Malhação' voltaram a me apoiar. Na ocasião, a Sol também queria ser cantora na narrativa", lembra. Do primeiro PopStar para cá, eu ganhei 20 mil seguidores."

A carreira de cantora começou aos 13 anos, mas a de atriz foi aos cinco anos quando Jeniffer entrou para o teatro, e fez seu primeiro trabalho aos oito anos. "Sempre digo que sou artista. Para mim, as duas artes tem espaço no coração. Quando canto, preciso interpretar aquela música, e quando atuo a arte do canto me ajuda. Elas se complementam", analisa.

Na TV, além de "Malhação", Jeniffer participou das novelas "Êta Mundo Bom!" (2016) e "Pega Pega" (2017). Na área musical, integrou o reality Fábrica de Estrelas (Multishow, 2013), no qual venceu e formou por cerca de um ano um grupo ao estilo Rouge, com outras quatro mulheres.

Todo o sucesso e as conquistas têm a ver, segundo ela, com o apoio da família. "Meus pais sempre me ajudaram na minha trajetória. Sou da Cohab [companhia de habitação] em São Paulo, eles nunca acharam que um dia eu seria artista. Foi um sonho que nasceu comigo. Desde pequena ficava imitando a Xuxa e dizia que queria ser artista."

"Meu pai comprou uma câmera nessa época. Tenho minha vida inteira registrada, minha primeira peça como Branca de Neve na escola, primeiros trabalhos", conta a artista, que está prestes a começar a gravar cenas de sua personagem na novela "Verão 90", a próxima trama das sete, que deve chegar no meio do ano que vem, na Globo.

QUER SEGUIR NA ÁREA

A aceitação e a repercussão em torno da primeira colocação no PopStar têm sido tão importantes para Jeniffer que ela decidiu que quer continuar e evoluir na carreira musical. "A vontade de seguir na carreira eu tenho e só cresce. Já tive a experiência musical no Girls [grupo formado no programa do Multishow]. Tenho me dedicado muito ao programa. Mas foi surpresa estar na liderança da competição. Pretendo investir em um CD."

Se depender das apresentações na Globo, nas quais encarnou até aqui Demi Lovato e Beyoncé, este deverá ser o ritmo e o caminho a ser seguido na empreitada. "Gosto desse universo, do funk americano, do pop com uma pegada de soul, com ritmo e performance no palco. Meu estilo é esse."

A partir deste domingo (30), os participantes do PopStar cantarão ao vivo. Além do voto dos especialistas e da plateia interativa, o público poderá votar em sua apresentação preferida a partir do site do Gshow. Para Jeniffer, será praticamente uma nova competição.

"Será uma grande incógnita. Até agora, nos dois programas iniciais, a média foi dada por técnicos e especialistas. Só que o público entrará na jogada. Acho que a Samantha [Schmutz] é a grande concorrente. Ao vivo é diferente, pois começará do zero. O público de casa analisa outras questões, como o carisma, o feeling, a música, a identificação. Vamos torcer."