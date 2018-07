Líder do PSB descarta candidatura

Da redação

Líder do PSB na Câmara, o deputado Tadeu Alencar (PE) diz que o partido condiciona a aliança com o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PDT) na disputa presidencial à adesão de outras legendas de esquerda à candidatura do pedetista. Ex-secretário da Casa Civil e procurador-geral do Estado no governo Eduardo Campos, em Pernambuco, Alencar avalia que Ciro se iludiu ao flertar com o Centrão: “É ilusão desejar representar a casa alheia. Boa parte desse bloco é a base do Temer e de muitos outros governos”.

O parlamentar afirma que a adesão do bloco DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade a Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB, prejudicou os planos do deputado Jair Bolsonaro (RJ), nome do PSL para disputar o Planalto, e deveria alertar a esquerda para tomar uma decisão pragmática: “Deveria sugerir às esquerdas um pragmatismo saudável de perseguir uma aliança”. Ele rechaça a possibilidade de o PSB lançar uma candidatura própria.