Líder, Flamengo ainda não venceu em jogos que defesa foi vazada no Brasileirão

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas viu a distância cair para apenas um ponto em relação ao São Paulo (27 a 26). A derrota por 1 a 0 para o tricolor paulista, na última quarta-feira (18), no Maracanã, ligou um importante alerta no rubro-negro. Sofrer gols se tornou um problema com impacto direto nos pontos conquistados.

O time de Maurício Barbieri não venceu uma partida sequer quando foi vazado durante as 13 rodadas até aqui. Foi assim contra Vitória (2 a 2), Chapecoense (3 a 2), Vasco (1 a 1), Palmeiras (1 a 1) e São Paulo (1 a 0). Os cariocas somaram apenas três pontos em 15 disputados quando sofreram gols.

Nas oito vitórias conquistadas na competição, o Flamengo não levou gols em nenhuma delas. A dupla de zaga no retorno do Campeonato Brasileiro foi formada por Réver e Léo Duarte. O segundo teve atuação segura, enquanto o capitão se mostrou lento e perdeu combates diretos. O técnico Maurício Barbieri optou pela volta do jogador mais experiente na vaga do garoto Thuler.

Nas laterais, Rodinei e Renê tiveram uma noite infeliz, da mesma forma que o volante Romulo, responsável por substituir o suspenso Cuéllar e que mais uma vez foi vaiado pela maior parte da torcida presente ao estádio.

O fato de o Flamengo não ter vencido nenhuma partida sequer quando sofreu gols aparece como um ponto curioso e incômodo na campanha. É algo que terá de ser trabalhado pela comissão técnica. Para quem sonha com o título, tal falha não costuma perdoar.

"Fica a frustração de não ter vencido, mas não temos tempo para lamentar. Vamos corrigir os erros o quanto antes. Sabemos que o Flamengo é a equipe a ser batida. No Maracanã, a maioria dos adversários jogará por uma bola. Sabemos a importância de neutralizar isso. Acredito que, melhorando um detalhe ou outro, as coisas vão acontecer", comentou Diego.

No próximo sábado (21), o Flamengo tem mais um compromisso importante para tentar novamente abrir vantagem na ponta da tabela. Às 19h (de Brasília), o rubro-negro volta ao Maracanã para o clássico contra o Botafogo.