Líder, Fortaleza cede empate ao Avaí e aumenta jejum de vitórias em casa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza colecionou mais um resultado ruim no estádio Castelão. Nesta terça-feira (24), a equipe dirigida por Rogério Ceni cedeu empate por 1 a 1 ao Avaí no fechamento da 17ª rodada.

Essa é a terceira partida seguida em casa sem vitória do Fortaleza. Anteriormente, o time cearense havia perdido para o Oeste e para o Atlético-GO. O último triunfo no Castelão obtido pelo Fortaleza aconteceu no dia 15 de junho, contra o Brasil de Pelotas.

Mesmo com esse retrospecto ruim diante de sua torcida e sem vencer há quatro rodadas na Série B, o Fortaleza permanece na liderança. A equipe chegou aos 31 pontos e tem um de vantagem sobre o CSA.

O Avaí, que só venceu um dos últimos cinco jogos, ainda se segura na zona de acesso à Série A. A equipe catarinense foi a 27 pontos, mesmo número de Vila Nova, Atlético-GO e Coritiba, mas leva a melhor nos critérios de desempate.

A 17ª rodada também mostrou um desempenho ruim dos times campineiros. A Ponte Preta sofreu a segunda derrota seguida ao perder em casa para o Juventude por 1 a 0. O Guarani foi até Belém (PA) e caiu diante do Paysandu pelo mesmo placar.

Outro paulista a entrar em campo, o São Bento derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 1 e voltou a vencer depois de seis rodadas. Com isso, o time de Sorocaba se distanciou da zona de rebaixamento.

Veja os resultados desta terça:

Brasil-RS 2x0 Boa Esporte

Figueirense 2x1 Vila Nova

Goiás 0x1 Coritiba

Londrina 3x0 Oeste

CRB 0x0 Criciúma

Paysandu 1x0 Guarani

Ponte Preta 0x1 Juventude

Fortaleza 1x1 Avaí

São Bento 2x1 Sampaio Corrêa