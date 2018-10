Líder, Palmeiras repete cenário do seu último título do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras fez o que se esperava no Maracanã. Desfalcado, conseguiu segurar a pressão do Flamengo e empatou por 1 a 1, neste sábado (27), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, manteve a vantagem de 4 pontos na liderança sobre o rival carioca (63 a 59), segundo colocado.

O cenário é semelhante ao da temporada de 2016, quando o Palmeiras conquistou o título do Nacional e quebrou tabu de 22 anos. Na oportunidade, tinha a mesma diferença para o próprio Flamengo nesta altura do torneio (64 a 60).

Nas últimas sete rodadas daquele ano, conquistou ainda 16 pontos e foi campeão com folga, enquanto o clube carioca somou 11 e terminou na terceira colocação -foi ultrapassada pelo Santos.

Assim como em 2016, o Palmeiras arrancou para o título com o desempenho no segundo turno. Há dois anos, somou 44 pontos no returno. Agora, são 30 em 12 jogos.

Na ocasião, também disputava duas competições simultâneas: o Brasileiro e a Copa do Brasil, que não era a prioridade.

Tanto é que escalou reservas pelas quartas de final e foi eliminado poucos dias antes do início da 32ª rodada.

Desta vez, a prioridade é a Copa Libertadores e não o Brasileiro. O time, porém, está em situação difícil no torneio sul-americano -precisa vencer o Boca Juniors, na quarta, por três gols de diferença para avançar à final.

Na busca da virada diante dos argentinos, Felipão optou por colocar em campo uma equipe mista contra o Flamengo. Ele deixou no banco de reservas o lateral esquerdo Diogo Barbosa, zagueiro Goméz, o meio-campista Moisés e o atacante Willian -os três últimos entraram na segunda etapa.

O treinador palmeirense ainda não teve à disposição Mayke, Bruno Henrique, Lucas Lima e Deyverson, suspensos, além de Jean e Marcos Rocha, machucados. Assim, improvisou Luan na lateral direita.

Mesmo com os desfalques, o clube controlou a pressão adversária e tomou poucos sustos. A equipe também criou pouco, mas foi eficiente.

Dudu, aos 5 minutos do segundo tempo, abriu o placar, após receber lançamento longo. O Flamengo empatou com Marlos Moreno aos 35, mas não teve força para virar.

FLAMENGO

César; Pará, Léo Duarte, Réver, Renê; Cuéllar, Willian Arão (Diego), Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Vitinho (Marlos); Uribe (Geuvânio). T.: Dorival Júnior

PALMEIRAS

Weverton; Luan (Gustavo Gómez), Antônio Carlos, Edu Dracena, Victor Luís; Thiago Santos, Felipe Melo (Moisés), Guerra (Willin); Dudu, Hyoran, Borja.

T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro

Juiz: Rafael Traci (PR)

Público / renda: 58.613 pagantes, 65.102 presentes / R$ 1.452.823,00

Cartões amarelos: Renê e Marlos (Flamengo); Thiago Santos, Weverton, Moisés e Victor Luís (Palmeiras)

Gols: Dudu, aos 5min do segundo tempo (Palmeiras); Marlos, aos 35min do segundo tempo (Flamengo)