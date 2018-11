Líderes do MBL dizem que movimento disseminou pensamento liberal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Kataguiri, candidato a deputado federal pelo DEM, votou acompanhado pelo vereador Fernando Holiday, do mesmo partido, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo. No local, Kataguiri foi abordado por pelo menos um eleitor, que pediu uma foto com ele.

Líderes do MBL (Movimento Brasil Livre), os dois declaram "voto útil" em Jair Bolsonaro (PSL), e acreditam que o movimento, fundado em 2014, tem responsabilidade por uma disseminação do liberalismo econômico nestas eleições.

"Deixou de ser crime você falar que é liberal, conservador, falar em privatizações, reforma previdenciária e tributária", Kataguiri declarou à reportagem antes de votar.

Na perspectiva dele, Bolsonaro se aproximou de ideais liberais devido a "mudança de discurso que tem sido promovida, principalmente, por causa do MBL".

Em um eventual governo Bolsonaro, Kataguiri afirma que o papel da "bancada do MBL" será aproximá-lo o máximo possível do liberalismo econômico.

"Tem que reformar a Previdência, tem que reformar o sistema tributário. Sendo Haddad, sendo Bolsonaro, a gente vai votar a favor", disse.