Líderes dos Brics defendem união contra guerra comercial

Folhapress

JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL (FOLHAPRESS) - Na cúpula que comemora os dez anos de sua criação, os países que formam o Brics (Brasil, Índia, China e África do Sul) voltaram as baterias contra as políticas protecionistas dos Estados Unidos.

As lideranças presentes frisaram que as decisões unilaterais do governo Donald Trump põem em risco o crescimento da economia global.

"A comunidade internacional chegou, novamente, a uma nova encruzilhada", disse o presidente chinês, Xi Jinping, em discurso no fórum de negócios que abriu a décima reunião do bloco.

"Devemos perseguir cooperação e economia aberta. A guerra comercial deve ser rejeitada, porque não haverá vencedores."

A China é o principal alvo do governo americano, que já anunciou sobre taxas a produtos que equivalem a cerca de metade do valor importado do país asiático e ameaça taxar o restante. As sobretaxas atingem fortemente também países da Europa. O Brasil foi obrigado a aceitar cotas para a exportação de aço para o mercado americano.

As lideranças do Brics pregaram ação conjunta contra o aumento do protecionismo, elevando o assunto a destaque na agenda do encontro, que tem como tema a colaboração para o crescimento inclusivo e a prosperidade compartilhada na quarta revolução industrial.

"Estamos nos encontrando aqui em um momento em que o sistema de comércio multilateral está enfrentando desafios sem precedentes", disse o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, acrescentando estar preocupado com o impacto das medidas protecionistas especialmente sobre os países em desenvolvimento.

Temer pedirá a Xi Jinping mais espaço para soja e frango

O governo brasileiro vai pedir à China uma cota para a exportação de derivados da soja. O tema está na pauta de encontro bilateral que ocorre nesta quinta (26), no qual o Brasil pedirá também a eliminação de sobretaxas sobre o frango brasileiro para o mercado chinês.

O encontro ocorrerá em Joanesburgo, na África do Sul, onde o presidente Michel Temer chegou na tarde desta quarta (25).

Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a ideia é pedir uma cota de 5 milhões de toneladas por ano para exportações de farelo e óleo de soja à China. Atualmente, o Brasil exporta cerca de 60 milhões de toneladas de grãos por ano para aquele país, mas não vende derivados.

Em abril, à China anunciou a taxação de soja americana, em retaliação a barreiras criadas por Trump. A proposta brasileira tem como objetivo substituir parte da produção dos Estados Unidos.

No encontro, o governo vai tentar também convencer os chineses a eliminar sobretaxas sobre o frango brasileiro, impostas no início de julho sob a acusação de dumping.

Desde junho, empresas chinesas que compram carne de frango do Brasil são obrigadas a depositar de 18,8% a 34,4% do valor das exportações.