Líderes em desempenho ofensivo, Atlético e Flu fazem o 'jogo do ano' na Arena

Silvio Rauth Filho

Atlético Paranaense e Fluminense fazem o 'jogo do ano' nesta quarta-feira (dia 7) às 21h45, na Arena da Baixada, na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. É o confronto mais importante do ano, até agora, para as duas equipes.

O time paranaense venceu o campeonato estadual com o elenco sub-23, mas não conseguiu decolar com a equipe principal em outras competições – é o 9º colocado no Brasileirão e caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Flu não disputou a final do Carioca, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil e está na 10ª posição no Brasileirão.

A partida de volta pela semifinal da Sul-Americana será em 28 de novembro, uma quarta-feira, no Macaranã.

FORÇA OFENSIVA

Atlético e Fluminense têm as melhores campanhas da atual Sul-Americana. O time paranaense soma seis vitórias e duas derrotas na competição. A equipe carioca tem seis vitórias, um empate e uma derrota.

A boa campanha das duas equipes é baseada no futebol ofensivo, segundo as estatísticas. Ambas estão entre as três equipes com mais gols marcados, entre as três com mais finalizações certas e entre as três que mais sofrem faltas. Atlético e Flu também são os dois que mais finalizam na competição. Ambos também aparecem entre os cinco com maior precisão de passes.

Em estatísticas defensivas, os dois não aparecem em boa posição. O Atlético é o 47º em desarmes, com média de 9,3 por jogo. O Fluminense é o 50º, com 8,3. A edição de 2018 foi disputada por 54 equipes. O time paranaense é o 34º em faltas cometidas, com 13,9 por jogo, e a equipe carioca, a 37ª, com 13,4.

DESEMPENHO OFENSIVO

Na Copa Sul-Americana 2018

Gols marcados

Atlético 14

Deportivo Cali 14

Flu 12

Finalizações

Atlético 111

Fluminense 105

Finalizações certas

Atlético 49

Bahia 48

Fluminense 40

Faltas sofridas

Bahia 123

Atlético 120

Fluminense 115

Precisão de passes

1º Vasco 91,6%

2º Sport Huancayo 91,2%

3º Rosario Central 89,5%

4º Fluminense 89,4%

5º Atlético 89,0%

Fonte: DataFactory/Conmebol

ESCALAÇÃO

O Atlético tem duas dúvidas para a partida. O zagueiro Paulo André, 35 anos, não treinou nessa terça-feira (dia 6), com dores no pé. Se não tiver condições, será substituído por Thiago Heleno. Nas demais posições, o técnico Tiago Nunes conta com força máxima. A outra dúvida é sobre qual será a dupla de volantes. Continua a disputa entre três jogadores para essas duas posições: Lucho González, Bruno Guimarães e Wellington. Seguem em recuperação os suplentes Bruno Nazário e Anderson Plata. O esquema tático será o 4-2-3-1 de sempre.

Já o Fluminense vem adotando o 3-4-3. O técnico Marcelo Oliveira terá força máxima, com a volta do lateral-direito Léo (ex-Atlético-PR e Coritiba).

A PREMIAÇÃO POR FASE

Na Copa Sul-Americana 2018

1ª fase: US$ 250 mil (R$ 930 mil)

2ª fase: US$ 300 mil (R$ 1,1 milhão)

Oitavas: US$ 370 mil (R$ 1,4 milhão)

Quartas de final: US$ 450 mil (R$ 1,7 milhão)

Semifinal: US$ 550 mil (R$ 2 milhões)

Vice-campeão: US$ 1,2 milhão (R$ 4,4 milhões)

Campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 9,2 milhões)

ATLÉTICO x FLUMINENSE

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André (Thiago Heleno), Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães) e Lucho González; Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Fluminense: Júlio César; Gum, Digão e Ibañez; Léo, Jadson, Richard e Ayrton Lucas; Sornoza, Everaldo e Luciano. Técnico: Marcelo Oliveira

Árbitro: Roddy Zambrano (Equador)

Local: Arena da Baixada, quarta-feira às 21h45