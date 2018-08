Lília Cabral e Tony Ramos serão vilões em trama com maior cidade cenográfica da Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A próxima novela das nove, "O Sétimo Guardião", que só deve estrear em novembro, já está criando expectativas a todo o momento. A nova trama de Agnaldo Silva, com direção de Rogério Gomes, terá como vilões personagens vividos por Lília Cabral e Tony Ramos. Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso formam o casal protagonista.

Para retratar a cidade de Serro Azul, está sendo construída a maior cidade cenográfica. Segundo a emissora, a maior já feita em sua história.

A trama gira em torno de uma fonte de água com propriedades curativas e rejuvenescedoras, que é protegida por uma irmandade de guardiões. A cidade cenográfica de Serro Azul tem 18 mil metros quadrados, 38 edificações, sendo que 27 delas não são só de fachada. O interior das residências é utilizado pelos personagens.

A fonte protegida também está sendo construída. "São seis metros de queda d'água dentro de uma gruta cenográfica de mais de 1.000 metros quadrados. Esperamos alcançar o efeito de grandiosidade que o segredo da fonte pede", afirma o diretor Rogério Gomes.

Valentina Marsalla (Lilia Cabral) é uma famosa empresária do ramo de cosméticos e espera que seu filho, Gabriel (Bruno Gagliasso) se case com Laura (Yanna Lavigne), filha do poderoso Olavo de Aragão Duarte (Tony Ramos). Sem dar explicações, Gabriel vai fugir do altar.

Na verdade, o mocinho não pode se casar porque é um dos sete guardiões, responsáveis por proteger a grande fonte de Serro Azul. Além deles, guardam o segredo o prefeito Eurico (Dan Stulbach), o delegado Machado (Milhem Cortaz), o médico Aranha (Paulo Rocha), o mendigo Feliciano (Leopoldo Pacheco), a cafetina Ondina (Ana Beatriz Nogueira), a esotérica Milu (Zezé Polessa) e Egídio (Antônio Calloni), o guardião-mor.

DU MOSCOVIS VIVERÁ UM GATO

Dentro da irmandade, um dos guardiões da trama é um gato, o Leon, que mais tarde aparecerá em na forma humana. "O gato é um dos guardiões que cometeu um certo tipo de infração e teve de viver um tempo como um animal. Há algo que vai acontecer na trama que fará ele voltar à sua forma humana", explica o autor.

Já a protagonista, Luz, personagem de Marina Ruy Barbosa, será sensitiva e vai se apaixonar por Gabriel (Bruno Gagliasso) que não poderá se casar por ser um dos guardiões. Só que ele não poderá explicar essa história para a moça, que ficará obcecada em entender porque eles não podem ficar juntos.