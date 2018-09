Lily Allen diz ter sido vítima de abuso sexual cometido por executivo de gravadora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora inglesa Lily Allen, conhecida por músicas como "Smile" e "Somewhere Only We Know", afirmou ter sofrido abuso sexual do executivo de uma gravadora em entrevista ao jornal britânico Guardian. Segundo ela, esse tipo de comportamento é padrão na indústria da música.

A revelação faz parte da autobiografia "My Thoughts Exactly", que será publicada na próxima sexta (21).

De acordo com a entrevista, o abusador --cujo nome Allen não citou no livro por motivos legais-- levou-a ao seu quarto de hotel depois de uma festa em que havia bebido muito. Ela diz ter acordado por volta das 5h sentindo um corpo nu pressionado contra o dela.

"Eu podia sentir alguém tentando colocar seu pênis dentro da minha vagina e batendo na minha bunda como se eu fosse uma stripper em um clube. Eu me afastei o mais rápido possível e pulei da cama, assustada. Recolhi minhas roupas rapidamente e corri para o meu quarto", disse ao Guardian.

Na época, a artista preferiu não denunciar o abuso com medo de perder o processo. Ela disse que se sentia culpada pela agressão, já que estava bêbada.

Na autobiografia, Allen faz outras revelações, como a de que fez sexo consensualmente com um homem mais velho quando tinha 20 anos na tentativa de conseguir contrato com uma gravadora e a de que recorreu a prostitutas quando seu casamento estava em crise.