Limusine que ia para casamento bate e deixa 20 mortos no norte de Nova York

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma limusine que transportava pessoas de uma festa de casamento colidiu com outro veículo no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, deixando 20 pessoas mortas, informou a mídia local neste domingo (7).

O acidente aconteceu na noite de sábado (6) em Schoharie, a cerca de 250 km de Nova York, na Rota 30, segundo o jornal Albany Times-Union.

Segundo a mídia local, a limusine despencou de uma colina, atropelando pessoas que estavam do lado de fora de um café, antes de tombar no estacionamento do local. O acidente entre os dois e é um dos piores já registrados na cidade.

A polícia informou que os dois carros bateram em um cruzamento, sem dar mais detalhes.

Um funcionário da Prefeitura, Alan Tavenner, disse que o cruzamento de ruas, em obras há alguns anos, é perigoso.

"É um milagre que os caminhões que circulam por lá ainda não tenham matado ninguém", disse ele ao jornal Times Union.

Quando a limusine caiu, o estacionamento estava "cheio de pessoas e carros estacionados", disse o jornal.

Bill Waterson, que testemunhou o acidente, disse que dentro da limusine acontecia uma festa e que o veículo estava a caminho de um casamento.

Não ficou claro quantas vítimas eram pedestres e quantas estavam nos veículos.

O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança no Transporte, Eric Weiss, disse que uma equipe completa de investigadores estava no local neste domingo.