Lindsay Lohan é atacada ao tentar tirar crianças de casal na rua

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lindsay Lohan, 32, é protagonista de mais uma polêmica. Na sexta-feira (28), ela discutiu com uma família que aparenta ser de moradores de rua. A atriz acusou o casal de tráfico de humanos e tentou tirar as crianças que estavam com ele, oferecendo que ficassem em um hotel.

Toda a ação foi transmitida ao vivo por ela, em seu perfil no Instagram. Ela tem 6,8 milhões de seguidores na rede social. No fim do vídeo, Lindsay parece ser agredida pela mãe das crianças. Segundo o site TMZ, ela levou um soco da mulher.

Ainda de acordo com o TMZ, o incidente aconteceu em Moscou, na Rússia. O vídeo não está mais no ar no Instagram da atriz, mas reproduções dele já circulam pela Internet. A atriz vem sendo criticada nas redes sociais pela ação, que está sendo interpretada como uma tentativa de sequestro.

Inicialmente, Lindsay oferece ajuda para a família. Ela fala para os seus seguidores: "Ei, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma família que eu acabei de encontrar. É uma família de refugiados sírios. Eu estou realmente preocupada. Eles precisam muito de ajuda."

Na sequência, ela diz que vai tomar conta deles e, então, fala diretamente para uma das crianças: "Você quer ficar em um hotel nesta noite? Você quer ver filmes? Seria tão legal assistir a um filme na TV ou no computador."

Como o casal recusa a oferta, ela parece ficar irritada e diz que eles não deveriam deixar as crianças no chão e que deveriam buscar uma vida melhor para elas. "Se alguém está oferecendo uma casa e uma cama para elas [as crianças], que é o que eu estou fazendo no momento, vocês deveriam deixar. Elas vão voltar para vocês."

Quando a família começa a andar para longe de Lindsay, ela fica ainda mais nervosa e os acusa de tráfico de humanos. "Veja o que está acontecendo. Eles estão traficando crianças."

Na sequência, a atriz diz para as crianças que elas não precisam se preocupar, porque o mundo todo está vendo o que está acontecendo. Ela fala algumas palavras em árabe e tenta pegar a mão de uma das crianças. É quando a mulher parece ir para cima dela, para agredi-la.

No fim do vídeo, Lindsay aparece chorando e afirma que está com medo. Até o momento, ela não se posicionou sobre o ocorrido.

Lindsay Lohan já se envolveu em outras confusões. A atriz já foi presa por misturar álcool e direção e descumprir regras da liberdade condicional.