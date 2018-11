Lindsay Lohan pede trabalho pelo Facebook a marcas que tenham 'verba substancial'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Lindsay Lohan, 32, falhou em mais uma tentativa de se transformar em uma mulher de negócios. Os seus representantes tentaram usar o Facebook para pedir trabalho publicitário para a atriz, mas o tom do post só causou efeitos negativos, segundo o site Page Six.

O texto dizia que Lohan está disponível para trabalhar com marcas nas áreas de moda, beleza, automóveis, estilo de vida, fitness, alimentação, entretenimento e tecnologia, mas deixava claro que era preciso contar uma verba substancial para contratá-la.

A oferta recebeu apenas três comentários. Um deles marcou foi de alguém que marcou um repórter para que ele soubesse que a atriz estava pedindo trabalho. Os outros dois perguntavam qual seria o real significado da palavra substancial.

Longe das atuações, a atriz vem tentando investir em outros negócios. Em 2016, ela emprestou seu nome a uma boate em Atenas e outra em Mykonos. Recentemente ela voltou à TV em um reality show sobre esses empreendimentos de casas noturnas na Grécia, que deve estrear em 2019.

Em setembro passado, a atriz foi atacada ao tentar tirar crianças de um casal na rua. A atriz acusou um casal de tráfico de humanos e tentou tirar as crianças que estavam com ele, oferecendo que ficassem em um hotel. Toda a ação foi transmitida ao vivo por ela, em seu perfil no Instagram. No fim do vídeo, Lindsay parece ser agredida pela mãe das crianças. Segundo o site TMZ, ela levou um soco da mulher.