Linha 5 do metrô completa e expresso Luz-Cumbica iniciam operação em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 5-lilás do metrô de São Paulo começou a operar em horário normal a partir deste sábado (13). A via liga o Capão Redondo, no extremo da zona sul da cidade, à Chácara Klabin, também na zona sul, e faz conexão com outras duas linhas do metrô: a azul (na estação Santa Cruz) e a verde (na Klabin).

O teste de fogo, porém, será nesta segunda-feira (15), em seu primeiro dia de operação completa, das 4h40 à meia-noite. A linha, operada pela concessionária ViaMobilidade, ganhou três novas estações às vésperas do primeiro turno das eleições, mas vinha operando em horário reduzido, para teste.

Foram justamente a inaugurações das estações Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin, ocorridas no dia 28 de setembro, que possibilitaram a conexão da linha 5 às linhas 1-azul e 2-verde. A abertura das estações fizeram parte da agenda do governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição e que agora enfrenta o tucano João Doria no segundo turno da disputa.

Em obras há 20 anos e com previsão de entrega para 2014, a linha 5 não está concluída. Ainda resta no meio do caminho a estação Campo Belo, com término marcado apenas para o final deste ano. Quando estiver pronta, a linha terá capacidade para transportar até 800 mil passageiros ao dia, segundo estimativa da concessionária ViaMobilidade.

A inauguração de estações do transporte sobre trilhos vem seguindo calendário conhecido pelos paulistanos: na maioria dos casos, em anos eleitorais. Só em 2018, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) entregou dez estações, mais do que ele havia inaugurado nos seis anos anteriores.

Desde a saída de Alckmin, Márcio França entregou a estação AACD/Servidor, em agosto, e em setembro, mais três. Todas as obras de expansão do metrô paulista estão atrasadas ou paralisadas.

A conexão da linha 5 com o restante da malha metroviária era aguardada por moradores do extremo sul da cidade, que passaram a ter seu acesso facilitado à região central e à avenida Paulista.

A linha 5 foi prometida para 2014, mas teve sucessivos atrasos. As obras foram iniciadas em 1998, ainda no governo do tucano Mário Covas. A inauguração das primeiras seis estações, num percurso de 9,4 km, ocorreu em 2002. Mas a operação comercial só se tornou plena (todos os dias e em horário estendido) em 2008.

Nos primeiros anos, a linha sofreu com a baixa adesão, já que ficava distante de outras estações do metrô. A ociosidade chegou a custar R$ 2,8 milhões ao mês à companhia (diferença entre a arrecadação e a manutenção do trecho).

Em 2010, mais um tropeço: uma reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que as empresas que venceriam os lotes para a segunda etapa do ramal (entre as estações Largo Treze e Chácara Klabin) já eram conhecidas seis meses antes da licitação.

A reportagem causou a suspensão da licitação e a abertura de investigações pelo Ministério Público. O caso segue na Justiça. Em 2011, Alckmin decidiu avançar as obras com os contratos suspeitos, contrariando recomendação da Promotoria.

A partir desta terça (16), o paulistano também vai ter à disposição o Airport-Express, serviço de trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) que farão viagens diretas entre a estação da Luz e o aeroporto de Cumbica -a estação Aeroporto foi entregue em 2018 com 14 anos de atraso.

Prevista pela CPTM para começar em agosto, essa viagem sem paradas vai custar R$ 8 e será feita em até 35 minutos. Após chegarem à estação Aeroporto, os passageiros têm ainda que pegar um ônibus para acessarem os terminais de Cumbica. Os veículos partem até de meia em meia hora, obedecendo o ritmo de chegada dos passageiros dos trens.

O primeiro trem sairá às 10h da estação da Luz. As partidas da Estação Aeroporto-Guarulhos seguirão os seguintes horários: 9h, 11h, 13h, 15h e 21h. Na Luz, serão cinco saídas: 10h, 12h, 14h, 16h e 22h. O Airport-Express vai funcionar de segunda a sexta-feira.

Já o serviço Connect, que liga a estação Brás a Cumbica, já funciona desde o dia 3 deste mês e custa R$ 4. Diferentemente do Airport-Express, os trens param nas estações da linha 13-jade.

Durante a semana, o serviço opera às 6h20, 7h, 7h40, 19h, 18h40 e 19h20.

Aos sábados são apenas três horários: 6h25, 7h05 e 7h45. O Connect não funciona aos domingos.

Como funciona o Airport-Express

Tarifa: R$ 8

Inauguração: terça (16)

Quem administra: CPTM

Trajeto: Estações Luz e Aeroporto (sem paradas)