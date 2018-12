Linha 5 do metrô tem 1º dia útil de transferência na Santa Cruz

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As novas estações da linha 5-lilás estarão abertas nesta segunda (15) em horário normal de funcionamento pela primeira vez em um dia útil.

A expectativa recai sobre como se dará a transferência para a linha 1-azul, na estação Santa Cruz, e para a linha 2-verde, na Chácara Klabin.

A estimativa do Metrô é de que a hora-pico no período da manhã deve contar com 17.239 transferências da linha 5 para a linha 1 e 12.103 transferências no sentido contrário na estação Santa Cruz.

Na estação Chácara Klabin, a previsão é de que sejam feitas 14.051 transferências da linha 5 para a linha 2 e 6.550 transferências no sentido contrário.