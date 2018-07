Linha do Ligeirão Santa Cândida será estendido até o Capão Raso

Antonio Trajano

O prefeito Rafael Greca anunciou, ontem, a abertura da licitação paras as obras da segunda etapa do Ligeirão Norte-Sul, desde o Santa Cândida até o Capão Raso, para benefício de mais de 160 mil passageiros por dia. Depois de cumpridos os procedimentos legais para execução da obra, a estimativa é que em março do ano que vem a extensão do Ligeirão já esteja funcionando. Atualmente, o Ligeirão opera no trecho Santa Cândida-Praça do Japão.