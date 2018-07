Linha Ligeirão Santa Cândida será ampliada até o Capão Raso

SMCS

O prefeito Rafael Greca anunciou, nesta quinta-feira (19/7) durante a inauguração da escultura de Tomie Ohtake na Praça do Japão, a abertura da licitação paras as obras da segunda etapa do Ligeirão Norte-Sul, desde o Santa Cândida até o Capão Raso, para benefício de mais de 160 mil passageiros por dia.

“O Capão Raso vai ser servido pelo Ligeirão a partir do ano que vem”, disse Greca. ”São mais cinco estações. O eixo continua funcionando e a obra será feita com o padrão Curitiba de rapidez, nada de demorar cinco anos como na outra gestão.”

Depois de cumpridos os procedimentos legais para execução da obra, a estimativa é que em março do ano que vem a extensão do Ligeirão já esteja funcionando. Atualmente, o Ligeirão opera no trecho Santa Cândida-Praça do Japão, com ponto inicial e final na estação Bento Viana, a cerca de 250 metros da praça.

Eficiente e barato

“A extensão da linha terá o desalinhamento de mais estações-tubo, de maneira que 168 mil pessoas vão e voltem todos os dias nesse nosso sistema que é imitado por 25 cidades do mundo e custa muito menos do que o metrô enterrado”, completou Greca. “Tenho a alegria de anunciar que esse ato de comemoração dos 110 anos da imigração japonesa com a inauguração da escultura de Tomie Ohtake.”

“Buscamos eficiência para dar mais rapidez ao transporte, que me fizeram cortar um pedacinho da praça. Para compensar, ofereci a escultura da Tomie Ohtake”, afirmou Greca.

Ao colocar ligeirão Norte-Sul em operação até a praça, a Prefeitura deu uso à infraestrutura de ultrapassagem, ao longo de 11 quilômetros de canaletas, que estava pronta e ociosa desde 2014 e na qual foram investidos R$ 16 milhões. Um curto trecho na rua contígua à praça serve ao retorno dos ônibus do Ligeirão.

Extensão

Para o novo trecho, a Prefeitura já tem R$ 15 milhões aprovados, em recursos do Orçamento Geral da União (OGU), para obras de desalinhamento de cinco estações-tubo no eixo da Avenida República Argentina. Para o funcionamento desta segunda etapa serão desalinhadas as estações Silva Jardim, Dom Pedro I, Morretes, Carlos Dietzsch e Itajubá. O edital deverá ser publicado ainda neste mês e a previsão de início das obras é para o último trimestre deste ano.



Mais transporte público

Em paralelo ao processo de licitação das obras da segunda etapa do Ligeirão Norte-Sul, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) encaminhará, para a aprovação junto à Caixa Econômica Federal, os projetos para a ligação completa da Linha Direta, desde o Terminal Santa Cândida ao Pinheirinho.



Mais oito estações serão desalinhadas completando o percurso. A estimativa, considerando os tempos de execução, aprovação dos projetos junto aos organismos financiadores e liberação do recurso pelo governo federal, é que a linha esteja operando de ponta a ponta (Santa Cândida-Pinheirinho) até 2020.