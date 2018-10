Linha Verde tem obras de manutenção a partir desta terça-feira

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria de Obras Públicas programou para esta semana serviços de manutenção do pavimento em três trechos da Linha Verde no sentido sul. A expectativa é executar um trecho a cada dia. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientações do trânsito.

Os trabalhos começam hoje nas duas faixas à direita entre a Rua Escritora Lourdes Strozzi e a Avenida Presidente Wenceslau Braz, no Parolin. Este trecho terá serviço de fresa e recapeamento da pista no mesmo dia.

Amanhã, se não chover, o mesmo serviço de manutenção será feito na faixa da direita, entre a Rua Leonel França e a Avenida Santa Bernadethe, no bairro Fanny.

Se o tempo estiver bom, na quinta-feira será feita a fresagem e o recapeamento do terceiro trecho da Linha Verde, entre as ruas Albino Beatriz e Antônio Bariquelo, nas duas faixas à direita, no bairro Fanny.