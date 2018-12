Linhas de ônibus do Butantã passam para o terminal Morumbi, em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste sábado (29), oito linhas metropolitanas do eixo da Raposo Tavares que tinham com ponto final o terminal Butantã passarão para o terminal São Paulo-Morumbi do metrô.

Segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), "a medida visa contribuir para a melhoria das condições de tráfego na região do terminal Butantã e permitir aos passageiros o acesso mais rápido à rede metroferroviária".

As linhas alteradas são: 036, 036BI1, 297, 334, 543, 572, 823 e 835.