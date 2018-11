Lino Villaventura celebra 40 anos de marca com desfile performático na SPFW

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desfiles performáticos sempre foram a praia do estilista Lino Villaventura, assim como os longos de festa cheios de texturas, nervuras e bordados.

As técnicas aprimoradas durante os 40 anos de carreira, comemorados nesta quarta (24) na São Paulo Fashion Week, foram aplicadas em vestidos de festa longos e curtos.

Tecidos amassados, nervurados e plissados são combinados em um mix de texturas. A influência japonesa aparece com bordados em tops e vestidos de gola alta típicos da indumentária asiática.

A novidade ficou para os looks mais urbanos com moletons de capuz e calças com detalhes esportivos construídos com os mesmos tecidos da coleção.