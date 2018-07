Liquidação de inverno em shopping de Curitiba tem peças com até 70% de descontos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Para quem quiser garantir roupas, sapatos e acessórios de inverno com grandes descontos, o Shopping Total Curitiba promove a Liquida Flash neste fim de semana. Entre os dias 19 e 22 de julho, as lojas do Shopping estarão com promoções com descontos até 70%.

Neste período é possível atualizar o guarda-roupa para os dias mais frios. Casacos de Nylon feminino por 29,99 de desconto (Loja Bob & Bia), bota Piccadilly por 79,90 e blusa de lã na Quills Jeans por 59,90. Para homens, as dicas são moletons masculinos na PNK 79,90 e para crianças casacos na My Kids por 39,00. Além disso, é possível encontrar descontos nos setores de acessórios, eletrônicos, joias, alimentação e serviços de beleza .

Segundo Daniela Leal, gerente de marketing do Shopping Total, o segundo semestre sempre vem com mais força para o varejo. "Esse é melhor momento de comprar roupa de inverno, com muitas opções com preços irresistíveis", afirma.