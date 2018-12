Lista de reforços do Santos tem 20 nomes e prioriza "xerifão" para zaga

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lista de reforços do Santos para a temporada 2019 possui cerca de 20 nomes, sendo apenas três mais conhecidos -os chamados "medalhões". A diretoria santista prioriza a contratação de um "xerifão" para a zaga nesta relação.

O presidente José Carlos Peres, o novo dirigente Renato e outros integrantes do departamento de futebol entendem que o elenco santista carece de um zagueiro experiente, com passagens por seleção - seja brasileira ou de outros países - para comandar o setor defensivo.

Nesta temporada, o Santos sofreu com problemas na defesa. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca foi obrigado a improvisar os volantes Alison e Yuri na zaga por falta de opções.

Isso porque, no mesmo período, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo sofreram lesões, e Robson Bambu encerrou o seu contrato com o clube. Cuca, inclusive, precisou lançar o jovem Kaique Rocha, zagueiro da equipe sub-17 do Santos, no elenco profissional.

Vale ressaltar que o Santos emprestou o zagueiro David Braz ao Sivasspor, da Turquia, até maio de 2019. Ele não deve ser o defensor experiente que o clube terá para o próximo ano por dois motivos: o clube paulista pretende um "nome mais forte", e Braz tem chance de permanecer no futebol turco, já que é titular absoluto do Sivasspor. A opção de compra é de 2 milhões de euros (cerca de R$ 8,7 milhões).

Os nomes dos zagueiros experientes são mantidos em sigilo, assim como os alvos para as demais posições. O UOL Esporte já revelou alguns atletas que estão na mira do Santos para 2019: o meia Diego, do Flamengo, o atacante Vágner Love, do Besiktas, e os gringos Nicolás Blandi, do San Lorenzo, e Marco Ruben, do Rosario Central.

Os atacantes Sassá e Rafael Sobis e o volante Bruno Silva, jogadores do Cruzeiro, são opções para 2019, mas dependem de uma negociação envolvendo o atacante Bruno Henrique, que interessa a diversos clubes do futebol brasileiro.

Além da zaga, o Santos vê como urgência a contratação de um centroavante para o lugar de Gabigol. O camisa 10 do time e artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, volta à Inter de Milão, da Itália, após atuar por empréstimo na equipe santista nesta temporada.