Liverpool anuncia a contratação de Alisson, o goleiro mais caro da história

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool anunciou nesta quinta-feira a contratação de Alisson. Revelado pelo Internacional, o goleiro estava na Roma desde 2016.

Segundo publicado pela imprensa inglesa da negociação, a Roma só aceitou vender Alisson por 75 milhões de euros (R$ 335,94 milhões). Com isso, o brasileiro se torna o goleiro mais caro da história do futebol.

A Roma aceitou a oferta depois de recusar investida inicial do equivalente a R$ 315,41 milhões feita pelo Liverpool. O clube inglês acelerou as negociações para evitar um leilão com o Chelsea, que também busca um goleiro no mercado.

Os Reds oficializaram a contratação com um texto no site oficial e um vídeo no Twitter, no qual Alisson veste a camisa do Liverpool.

A busca do Liverpool por um goleiro se intensificou após atuação ruim de Loris Karius na final da Liga dos Campeões. O Chelsea, por sua vez, pode negociar Thibaut Courtois com o Real Madrid e já está à procura de um possível substituto.