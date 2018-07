Liverpool apresenta Shaqiri, destaque da Suíça na Copa do Mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool acertou a contratação do ponta Shaqiri. O destaque da seleção suíça fez exames médicos nesta sexta-feira, assinou contrato com o clube inglês e posou para fotos.

Revelado pelo Basel, Shaqiri tem passagens pelo Bayern de Munique, Inter de Milão e Stoke. Para contar com o jogador de 26 anos, o Liverpol desembolsou 13 milhões de libras (R$ 66 milhões), valor da multa rescisória.

O atleta suíço, que marcou um gol na Copa do Mundo, fez elogios aos clube e ao técnico Jurgen Klopp. "Estou muito feliz em estar aqui. É um clube gigante, com uma grande história, grandes jogadores e um técnico fantástico. Estou muito orgulhoso e feliz em estar aqui", disse ao site do Liverpool.

O clube inglês, atual vice-campeão da Liga dos Campeões, também já fechou a contratação de Naby Keita e do volante brasileiro Fabinho para a temporada 2018/2019.