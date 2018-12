Liverpool, Napoli e PSG disputam duas vagas nas oitavas da Champions

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça (11), às 18h (de Brasília), Estrela Vermelha, Paris-Saint Germain, Liverpool e Napoli, entram em campo para definir as duas vagas do Grupo C para as oitavas de final da Champions League.

O time italiano, líder com 9 pontos, encara os ingleses, que somam 6, no Reino Unido. Ao mesmo tempo, o PSG, na segunda posição com 8 pontos encara os sérvios, já eliminados do torneio, com 4.

Para o PSG, a desclassificação queda seria o pior resultado desde que o empresário qatariano Nasser Al-Khelaïfi assumiu o clube. Com ele o time soma duas eliminações nas oitavas e quatro nas quartas.

Já o Liverpool, maior vencedor inglês, sonha em levantar o troféu pela sexta vez -a última foi em 2005. No ano passado, chegou à final, mas foi derrotado pelo Real Madrid.

O Napoli nunca ultrapassou as oitavas e tem como seu maior feito internacional o título da Copa da Uefa de 1989, quando o argentino Diego Maradona atuava pela equipe.

A chance de igualdade ao fim da rodada é grande. Se isso acontecer, os critérios de desempates são: confronto direto entre os times empatados em pontos, campanha contra os outros times do grupo, saldo de gols, gols marcados, gols fora de casa, vitórias, vitórias fora de casa, desempenho disciplinar (cartões) e, finalmente, o "coeficiente de clubes" (ranking da Uefa feito com base no desempenho das últimas cinco temporadas).

Há a possibilidade de uma igualdade tripla, caso o Liverpool vença e o PSG empate. Neste cenário, os ingleses se classificariam em primeiro do grupo. O segundo lugar seria decidido pelo resultado do jogo em Anfield: para avançar, o time italiano não pode perder por mais de um gol de diferença e precisa balançar as redes pelo menos duas vezes.

A equipe de Neymar estará nas oitavas se triunfar ou se o time de Jugern Klopp não vencer. Os napolitanos precisam apenas de um empate, mas classificam-se mesmo perdendo se os franceses também forem derrotados.

Para o Liverpool, só a vitória interessa. Se o PSG também vencer, os ingleses precisarão triunfar por 1 a 0 ou por mais de dois gols de diferença para eliminar o Napoli.

Os Grupos B e F também têm uma vaga cada a ser decidida na última rodada. No primeiro, Tottenham e Inter de Milão disputam o segundo lugar, atrás do Barcelona.

Os italianos só avançam se conquistarem um resultado melhor que os ingleses. Enquanto o desafio da Inter é em casa contra o já eliminado PSV, o time de Londres encara o líder do grupo, no Camp Nou.

No Grupo F, o Manchester City já está classificado. Lyon e Shakhtar Donetsk fazem confronto direto pela outra vaga. A equipe francesa precisa voltar da Ucrânia ao menos com um empate em partida a ser disputada na próxima quarta-feira (12) para avançar às oitavas de final da competição.