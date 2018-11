Liverpool vence o Fulham e assume a liderança provisória do Inglês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Fulham, em casa, neste domingo (11), pelo placar de 2 a 0, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês.

Lanterna no campeonato, o time visitante não facilitou para o Liverpool e pressionou durante o primeiro tempo. Mitrovic marcou de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Liverpool só abriu o placar aos 40min do primeiro tempo. Salah fez o seu e deu tranquilidade para os torcedores vermelhos. Já no segundo tempo, Shaqiri, que foi considerado um dos melhores jogadores em campo, ampliou para 2 a 0.

Com a vitória, o Liverpool assumiu provisoriamente a liderança do Inglês, com 30 pontos. O Manchester City, com 29, e Chelsea, com 27, também jogam na tarde deste domingo pela 12ª rodada do campeonato.

O Liverpool volta a campo no sábado (24) contra o Watford, o estádio Old Trafford, ás 13h. O Fulham recebe o Southampton, , no Craven Cottage, também no mesmo dia e horário. Ambos pelo horário de Brasília.