Livraria Cultura do Shopping Curitiba realiza seu primeiro evento cultural de 2019

Redação Bem Paraná, com assessoria

Neste sábado (19) a Livraria Cultura do Shopping Curitiba tem sua primeira sessão de autógrafos do ano de 2019. A partir das 17h30 o público participa do lançamento da obra Monstros, de Basílio K. Baran.

O livro, que faz parte da coleção Viagens na Ficção da editora Chiado, fala sobre pensamentos, sentimentos e a vida de um modo geral.

A Livraria Cultura está localizada no piso L3. Mais informações pelo telefone (41) 3941-0292 ou pelo site www.livrariacultura.com.br.

Serviço

Lançamento do livro Monstros

Quando: dia 19 de janeiro, às 17h30

Quanto: gratuito e aberto ao público

Onde: Livraria Cultura (piso L3)

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br

@ShoppingCtba | www.facebook.com/ShoppingCuritiba