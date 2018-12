Livraria da Travessa deve abrir primeira loja de rua em São Paulo, em março

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto Saraiva e a Cultura fecham lojas e entram com pedidos de recuperação judicial, a Livraria da Travessa parece estar em situação melhor: a rede carioca deve abrir sua primeira loja de rua em São Paulo, no bairro de Pinheiros.

Na cidade, o grupo já possui uma unidade no IMS Paulista. Tem também uma em Ribeirão Preto e outras sete no Rio de Janeiro.

Interior da Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro Reprodução/Facebook Interior da Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro Analistas de mercado têm atribuído grande parte da culpa da crise no mercado livreiro a problemas de gestão das líderes de mercado Saraiva e da Cultura. Aliado a isso, tem-se destacado que livrarias de médio porte estão em situação mais confortável. De qualquer forma, é cedo para chegar à conclusão de que a Livraria da Travessa estaria imune à crise do mercado livreiro. Vale lembrar que a Cultura, que entrou com pedido de recuperação judicial em outubro, havia comprado a operação brasileira da Fnac --rede acabou fechando todas as unidades da livraria francesa no Brasil.