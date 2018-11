Livraria Saraiva fecha 20 unidades

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de livrarias Saraiva anunciou o fechamento de 20 lojas nesta segunda (29). Restarão ainda 84 unidades no Brasil.

Em comunicado à imprensa, a rede diz que a causa da medida tem a ver com "desafios econômicos e operacionais do mercado", além de uma mudança na "dinâmica do varejo".

Segundo a rede, trata-se de uma adequação a um nova estratégia de negócios, mais enxuta e voltada para o digital, que inclui fechamentos, reformas e aberturas de novas lojas.

As vendas pela internet tiveram crescimento "significativo" e representaram 38,2% do total de vendas da rede no segundo trimestre de 2018.

"A empresa focará seu negócio no mercado de livros, que representa a essência da companhia", diz o comunicado. No entanto, continuará a vender material de papelaria, games, filmes, música, telefonia e informática.

A Saraiva foi fundada há 104 anos e está presente em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal.

O setor de livrarias passa por um momento de crise. Na última quarta (24), a Livraria Cultura entrou com um pedido de recuperação judicial, depois de dois anos com atrasos sucessivos de pagamento a editores.

A Cultura assumiu a operação brasileira da Fnac em 2017. A empresa fechou todas as lojas da rede francesa no país -ex-funcionários protestaram por falta de pagamento.