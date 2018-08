Livro refuta alarmismo ao analisar atuação da China na ordem global

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há quem, nos estudos das relações internacionais, pinte a ordem global que ainda está por vir neste século 21 como uma paisagem instável povoada de instituições nacionais e internacionais enfraquecidas.

Não é o caso de Oliver Stuenkel, que em "O Mundo Pós-Ocidental" apresenta uma visão --se não otimista-- menos alarmista do futuro próximo, marcado pela ascensão de players de fora do Ocidente tradicional (notadamente China e Índia, com Brasil, Rússia, África do Sul por fora).

Não por acaso, esses cinco países integram os Brics --grupo que completou uma década neste ano e já foi objeto de Stuenkel em seu livro "Brics e o Futuro da Ordem Global" (Paz & Terra, 2017).

Mas o foco aqui é menos o Brics e mais a arquitetura global na qual eles se inserirão nas próximas décadas, com o fim da hegemonia de EUA e Europa Ocidental na esfera econômica e militar (hard power), restando a eles o soft power (poder de persuasão) em instituições internacionais criadas no século 20 e pouco afeitas a reformas efetivas, como a ONU, o FMI e o Banco Mundial.

O autor compila mais de 20 iniciativas institucionais --a maioria lideradas pela China-- que oferecem um sistema paralelo ao já estabelecido.

As principais: o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (contraparte do Banco Asiático de Desenvolvimento, liderado pelo Japão com a bênção de Washington), o Novo Banco de Desenvolvimento (equivalente ao Banco Mundial) e o Arranjo Contingente de Reservas, que faria o papel do FMI.

"Com o poder mais equilibradamente distribuído, o mundo estará diante de uma oportunidade de fortalecer a cooperação e engajar muito mais vozes do que em qualquer outro momento na história humana, a despeito do fato de que administrar tal sistema venha a ser uma tarefa muito mais complexa", avalia Stuenkel no livro, publicado originalmente em 2016 no Reino Unido e agora editado no Brasil pela Zahar.

É salutar ainda a lembrança do autor do ocidentocentrismo que permeia a maioria das análises internacionais.

Esquece-se, por exemplo, da origem do princípio da autodeterminação dos povos, "fundamento da ordem liberal global de hoje" e que nasceu "de movimentos anticoloniais que agiram em oposição aos interesses ocidentais", alusão à descolonização da África em meados do século 20.

Como diz Stuenkel, "a história não é tão puramente ocidental como nós gostamos de lembrar".

Essa visão ocidentocêntrica leva pesquisadores a subestimar não só o papel que atores não ocidentais desempenharam no passado, mas também "o papel construtivo que provavelmente terão no futuro".

Ao organizar e analisar de forma objetiva as recentes movimentações das potências emergentes no âmbito global, o livro lança sobre o porvir uma luz de tons bem menos sombrios.

O Mundo Pós-Ocidental

avaliação: muito bom

Autor: Oliver Stuenkel. Trad. Renato Aguiar. Ed. Zahar. R$ 64,90 (256 págs.)