Livro sobre a banda Planet Hemp é lançado em Curitiba

A banda carioca Planet Hemp comemora 25 anos de carreira. Para marcar a data, uma série de ações comemorativas são realizadas, entre eles o lançamento da biografia completa e autorizada “Planet Hemp: mantenha o respeito” (Editora Belas Letras), que relembra esta trajetória em detalhes no decorrer de quase 500 páginas. O livro é fruto de uma longa pesquisa do escritor, jornalista, gestor cultural e quadrinista Pedro de Luna, autor de outros oito livros como “Brodagens”, “coLUNAs”, “Niterói Rock Underground 1990-2010” e “Histórias do Porão” – sobre o festival Porão do Rock.

