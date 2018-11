Livro sobre a banda Planet Hemp é lançado em Curitiba

Da redação

A banda carioca Planet Hemp comemora 25 anos de carreira. Para marcar a data, uma série de ações comemorativas são realizadas, entre eles o lançamento da biografia completa e autorizada ‘Planet Hemp: mantenha o respeito’ (Editora Belas Letras), que relembra esta trajetória em detalhes no decorrer de quase 500 páginas. O livro é fruto de uma longa pesquisa do escritor, jornalista, gestor cultural e quadrinista Pedro de Luna, autor de outros oito livros como ‘Brodagens’, ‘coLUNAs’, ‘Niterói Rock Underground 1990-2010’ e ‘Histórias do Porão’ – sobre o festival Porão do Rock.

O livro sobre o Planet Hemp será lançado em Curitiba neste sábado, dia 1º de dezembro, na Mega Grow (Av. Manoel Ribas, 3946, no bairro Cascatinha). Quem comprar o convite antecipado, participará de um evento exclusivo das 16h20 às 20h, com presença do autor Pedro de Luna, que fará a palestra “Planet Hemp Antes da Fama”, sobre as origens do grupo, seguida de um bate-papo com os jornalistas Abonico Smith e Digão Duarte, que falarão sobre as conexões da banda com Curitiba. A discotecagem no local ficará por conta de Alex Pons.

O convite, no valor de R$ 120,00 também dá direito a adquirir o livro autografado pelo autor, participar de um coffe break, consumir cerveja artesanal e a ganhar descontos em produtos da loja Mega Grow, que é especializada em cultivo Indoor e Outdoor, com tudo o que é necessário para a prática, de insumos a equipamentos e acessórios. Após as 20h, o evento será aberto ao público não pagante, que poderá adquirir o livro de forma avulsa.

Pedro de Luna é o escritor da biografia da banda

INÉDITO

Primeira biografia da banda com quase 500 páginas

“Planet Hemp: mantenha o respeito”, de Pedro de Luna, é uma biografia de respeito. São 496 páginas contando toda a história do Planet Hemp, desde a origem dos seus integrantes no Rio de Janeiro até o momento atual, passando a limpo todos os 25 anos de carreira.

Fruto de muita pesquisa nunca realizada, o livro tem um mapa chamado “Localize Já” com os lugares que a banda frequentava no Rio de Janeiro dos anos 1990 e uma cronologia extensa com as datas e locais de shows e momentos marcantes, como prêmios, encontros, gravações e a prisão em Brasília em 1997.

A obra conta com depoimentos dos integrantes e ex-integrantes, além de jornalistas, músicos, empresários, amigos e produtores, como o falecido Carlos Eduardo Miranda. Ilustrado com fotos raras e inéditas, o leitor vai prender a respiração até não conseguir mais parar de ler.

Além desta biografia, o 25 anos do Planet Hemp são comemorados também com o relançamento pela Deck Disc do primeiro disco da banda, “Usuário” (Sony, 1995) no formato de fita cassete, do filme “Legalize Já” (sobre a amizade entre Marcelo D2 e Skunk antes de formarem a banda) e do projeto transmídia “Amar É Para Os Fortes” de Marcelo D2. Além disso, está no ar a campanha de crowdfunding para viabilizar a biografia do MC, produtor e baixista Speed, que foi do Planet Hemp e fez dupla com Black Alien (www.catarse.me/eusouspeed).

Serviço:

Planet Hemp Day - Lançamento da biografia “Planet Hemp: mantenha o respeito” com presença do autor Pedro de Luna

Quando: 1º/12 (sábado), a partir das 16h20 (evento fechado para pagantes) e a partir das 20 horas aberto para o público em geral

Quanto: R$ 120 (com direito a adquirir o livro autografado, assistir à palestra, participar do bate-papo, usufruir do coffe break e cerveja artesanal e ganhar descontos em produtos da loja)

Onde: Mega Grow (Av. Manoel Ribas, 3946 – Cascatinha)

Informações e venda antecipada de convites: (41) 3308-8673 e www.megagrow.com.br

Evento no Facebook:

https://www.facebook.com/events/258889354755305/

Página do livro:

www.facebook.com/biografiaplanethemp