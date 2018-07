Lobão se apresenta com os Eremitas da Montanha na Ópera de Arame

Redação Bem Paraná, com assessoria

Lobão, uma das figuras mais geniais e polêmicas da música brasileira, vem a Curitiba em agosto com sua nova turnê. Com realização da Prime, o cantor e compositor carioca, embalado pelo seu livro mais recente, chamado “O Guia Politicamente Incorreto dos Anos 80 Pelo Rock”, desembarca na cidade ao lado de sua banda Os Eremitas da Montanha, no dia 18 de agosto com seu novo show que traz o repertório do disco duplo quase homônimo “Antologia Politicamente Incorreta dos Anos 80 pelo Rock”. A apresentação acontece no placo da Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n) às 21h30.

Com uma roupagem extremamente moderna e atual às diversas canções que foram a trilha sonora da juventude brasileira há quase 40 anos, Lobão irá passar pelos melhores momentos do gênero criado em solo nacional, indo de “Ôrra Meu”, sucesso na voz de Rita Lee; até “Eu Não Matei Joana D’Arc”, do Camisa de Vênus; “Primeiros Erros (Chove)”, do Capital Inicial; “Toda Forma de Poder”, do Engenheiros do Hawaii; e “Lanterna dos Afogados”, hit dos Paralamas do Sucesso. Em meio a essas e outras releituras, o cantor ainda mostrará uma nova versão para “Esfinge de Estilhaços”, canção lançada por ele em 1988; e “Azul e Amarelo”, gravada ao lado de Cazuza no ano seguinte.



Os ingressos já estão à venda e os valores variam de R$50,00 (meia-entrada) a R$200,00 (inteira), de acordo com o setor. Plateia Premium - R$20,00 (inteira) e R$105,00 (meia-entrada) / Plateia A - R$190,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada)/ Plateia B - R$150,00(inteira) e R$80,00 (meia-entrada)/ Plateia - R$90,00(inteira) e R$50,00 (meia-entrada). A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clube Prime possui 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. PROMO 1+1 – Na compra de 1 ingresso no valor da entrada inteira, o cliente ganha mais um no mesmo setor. Descontos não cumulativos com outras promoções ou descontos. ****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller, São José e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9hs às 18hs), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

LOBÃO

Imagina pegar o que houve de melhor no rock nacional dos anos 80, colocar tudo em uma roupagem moderna e lançar uma antologia dessa seleção. Pois é exatamente isso que Lobão e Os Eremitas da Montanha fizeram em seu novo trabalho, que, além do álbum duplo, vão rodar o país e mostrar os motivos que fizeram o Brasil lançar talentos e hits de uma forma nunca antes vista em sua história.

Intitulada “Antologia Politicamente Incorreta dos Anos 80 pelo Rock”, a turnê é também baseada no último livro do cantor, o “O Guia Politicamente Incorreto dos anos 80 pelo Rock”, lançado ano passado. O álbum apresenta uma linha cronológica e emocional do cantor, já que Lobão viu, através da produção literária, uma maneira de se redimir e conhecer mais da década que foi por ele esquecida e ignorada por anos. Nessa nova interpretação, os hits dos anos 80 sofrem influência do rock internacional e alguns instrumentos clássicos brasileiros ainda aparecem, mostrando uma visão moderna e ampla em relação às músicas gravadas.

A turnê segue a mesma organização do álbum, tendo início com a regravação da música “Ôrra Meu” de Rita Lee, que marca o fim da década de 70. A segunda canção é “Planeta Água”, de Guilherme Arantes, uma gratificante surpresa para os ouvintes, já que no início de sua carreira solo Arantes se dissociou do rock e passou a ser um novo ídolo do pop nacional na época.

O disco está saindo em edição de luxo, vinil, CD e pendrive. Todas as músicas têm um significado especial para o cantor, já que a maioria dos intérpretes foram amigos dele. A faixa “Toda Forma de Poder”, dos Engenheiros do Hawaii, tem uma história interessante: num primeiro momento, o cantor não estava muito à vontade com a ideia de regravar algum material deles, mas após analisar com calma a discografia dos gaúchos, resolveu incluir a música no repertório. Além de vários outros sucessos, Lobão incluiu canções de sua autoria, como “Esfinge de Estilhaços”, e encerra o álbum com “Azul e Amarelo”, música que ele gravou com Cazuza.

Para concretizar esse novo trabalho, Lobão lançou na Internet, no final do ano passado, um crowdfunding para a arrecadação da verba necessária para a produção do álbum. A ação teve um estrondoso sucesso e ultrapassou a sua meta inicial, com bastante folga. Aliás, essa não é a primeira vez que o cantor apostou nesse tipo de financiamento coletivo para a realização de seus discos – em 2016 ele também utilizou o mesmo mecanismo para preparar e soltar o álbum “O Rigor e a Misericórdia”.

SERVIÇO:

LOBÃO E OS EREMITAS DA MONTANHA

Quando: 18 de agosto de 2018 (Sábado)

Local: Ópera de Arame (R. João Gava, s/n)

Horários: Abertura do teatro: 20h30 /Início do espetáculo: 21h30

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$50,00 (meia-entrada) a R$200,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Premium - R$20,00 (inteira) e R$105,00 (meia-entrada);

Plateia A - R$190,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada);

Plateia B - R$150,00(inteira) e R$80,00 (meia-entrada);

Plateia - R$90,00(inteira) e R$50,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

CLUBE PRIME possui 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

Descontos não cumulativos com outras promoções ou descontos.

****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiros e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime