`Lobinha´ do mar aparece em Guaratuba

Redação Bem Paraná

Na segunda-feira (22) a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar/UFPR, recebeu o acionamento quanto à ocorrência de mais um pinípede nas praias do Paraná, desta vez um lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis). O animal amanheceu na praia do balneário de Guaratuba e era uma fêmea juvenil. A avaliação do médico veterinário e da equipe técnica foi que o escore corporal do animal estava bom e que a lobinha estava ativa e responsiva.

Devido à condição do local, com muita movimentação de cachorros domésticos, e por ser uma espécie com sítios reprodutivos no Uruguai e Argentina, o animal foi conduzido à contenção e translocado para Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos do IPeC, em Cananéia. Lá passou por exames clínicos que constataram que este já havia sido microchipado pelo próprio IPeC (@ipecpesquisas) há cerca duas semanas. O IPeC é uma das instituições que também executam o PMP-BS e é parceira do LEC há muitos anos. A instituição também faz parte da Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB).

Considerando o diagnóstico e encaminhamentos já realizados há duas semanas pelo IPeC e os resultados dos exames de sangue que a equipe realizou, foi constatado que o animal estava apto a ficar na natureza e assim soltaram a lobinha.



Caso registrem outros mamíferos, tartarugas e aves marinhas encalhados no Paraná, por favor, avisem ao PMP-BS/LEC Centro de Estudos do Mar pelo telefone 0800-642-3341 ou pelo 41 3511-8671

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.