'Lobo em pele de cordeiro é ele', diz Doria sobre França

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Estamos aqui, eu e meu vice, Rodrigo Garcia...", dizia João Doria ao gravar um vídeo para suas redes sociais em frente a um conjunto habitacional na zona leste de São Paulo.

"Vou votar no França", gritou um homem que passava de carro, obrigando o candidato do PSDB ao governo do estado a interromper o vídeo e começar de novo, na manhã desta quarta-feira (17).

No local para ato de campanha, Doria posou com uma faixa pregando o voto "BolsoDoria" e disse, no interior do condomínio, que seu adversário no segundo turno, Márcio França (PSB), é que "é um lobo em pele de cordeiro".

O atual governador está veiculando anúncios associando Doria ao ditado popular, criticando-o por querer se descolar de seu passado. A propaganda reúne vídeos da campanha do tucano a prefeito da capital em 2016, quando os dois eram aliados. Nos filmes de dois anos atrás, o tucano elogia o socialista.

"Eu que chamo ele de lobo em pele de cordeiro", disse Doria —que antes fez anúncios usando a mesma expressão para se referir a França, sob o argumento de que o adversário é esquerdista e alinhado ao PT de Lula.

"Até nisso ele é fraco, não tem criatividade", disse, sobre a repetição da frase pela candidatura do concorrente.

O ex-prefeito voltou a afirmar que o socialista apoia o ex-presidente Lula, se posicionou contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e pediu licença da Prefeitura de São Vicente para coordenar em 2002 a campanha de Anthony Garotinho, "que já foi preso". "É um esquerdista disfarçado."

Um repórter quis saber: "Por que o senhor não levou isso em conta há dois anos, candidato?". Doria, que já encerrava a entrevista coletiva, saiu sem responder, ao mesmo tempo em que apoiadores ao redor puxaram aplausos.

Militantes exibiam nas roupas e nos carros adesivos em defesa do voto no ex-prefeito para o governo e no deputado Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência. "Nóis é caipira e BolsoDoria", dizia um dos cartazes.

Outros exibiam a expressão "Cristãos com BolsoDoria" e eram ilustrados com fotos do tucano e do militar reformado.