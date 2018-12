Locais de prova do Enem 2018 são divulgados

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta segunda-feira (22) o Cartão de Confirmação da Inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2018.

Para consultar o lugar de realização do exame, o candidato deve acessar a Página do Participante (https://goo.gl/TvQ8NA).

Para além dos locais de prova, o cartão contém informações sobre datas e horários, opção de língua estrangeira escolhida e recursos de acessibilidade solicitados pelos inscritos. A prova será realizada nos dias 4 e 11 de novembro.

Não é obrigatório levar o cartão impresso para a prova, basta que o participante apresente documento oficial com foto e caneta esferográfica de tubo transparente de cor preta.

HORÁRIO DE VERÃO

O governo decidiu no último dia 15 que não vai adiar a data de início do horário de verão deste ano por causa do Enem. De acordo com o Palácio do Planalto, a data será mantida em 4 de novembro.

É um recuo de decisão anterior do governo, que tinha acatado pedido do Ministério da Educação para adiar em duas semanas o início, para 18 de novembro. O objetivo era evitar conflitos na realização das provas do Enem.

Normalmente, o programa tem início em outubro, mas já houve postergação para que a data não coincidisse com o segundo turno das eleições, no próximo dia 28.