Loja de brinquedos do filme 'Quero Ser Grande' será reaberta em NY

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Três anos depois de fechar as portas em Nova York por causa do caro aluguel pago para manter a famosa loja de brinquedos na icônica Quinta Avenida, a FAO Schwarz, cenário do filme "Quero Ser Grande" (1988), anunciou seu retorno à cidade para novembro.

A loja abrirá em 16 de novembro no número 30 da Rockefeller Plaza, no complexo do Rockefeller Center, em Manhattan.

O espaço terá cerca de 1.850 metros quadrados e contará com o famoso piano gigante usado por Tom Hanks no filme da década de 1980. Terá ainda uma lojinha de doces, bichos de pelúcia em tamanho real, um local para as crianças construírem suas pistas de corrida de carro e shows de mágica.

A campanha publicitária que norteia a reabertura martela a ideia de volta ao mundo encantando que fez parte do imaginário de pais e filhos que frequentavam as lojas. No Instagram, foram publicadas fotos da nova fachada (abaixo) e de uma janela coberta por materiais publicitários.

Além da loja em Nova York, a FAO terá uma segunda unidade no terminal B do aeroporto LaGuardia, que também será inaugurada em novembro. Há previsão ainda de espaços no Canadá e na China, além de locais temporários em Londres, Espanha e Austrália.

A famosa loja da Quinta Avenida, inaugurada em 1986, fechou em julho de 2015. Fundada em 1862 pelo imigrante alemão Frederick August Otto Schwarz, a FAO Schwarz já trocou de mãos algumas vezes. No auge, teve 40 unidades nos EUA.

Em 2016, foi vendida pela rede Toys R' Us para o ThreeSixty Group, grupo que produz, desenha e distribui artigos para varejistas americanos e que representa mais de 70 mil lojas.

Além do clássico com Tom Hanks, o interior da famosa loja na Quinta Avenida apareceu em cenas dos filmes "Esqueceram de Mim 2 - Perdido em Nova York" (1992) e "Cuidado com as gêmeas" (1988), entre outros.